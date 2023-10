Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Su Audible ha debuttato la serie audio Slayers, progetto ideato come sequel dello show creato da Joss Whedon, e online il sito ScreenRant ha condiviso le rivelazioni più interessanti che emergono durante l’ascolto degli episodi.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni e spoiler.

Slayers: A Buffyverse Story è stata scritta da Amber Benson e Christopher Golden.

Il progetto propone una realtà diversa rispetto a quella dello show: Cordelia Chase è diventata la Cacciatrice, ma il suo mondo sta per scontrarsi con quello conosciuto dai fan della serie tv. Cordelia, inoltre, ha bisogno dell’aiuto di Spike per sconfiggere Drusilla, che sta terrorizzando la sua realtà.

I dettagli della realtà alternativa

Nel mondo al centro di Slayers, la famiglia e gli amici di Cordelia sono stati ucciso dal Maestro durante la notte del ballo scolastico. Drusilla è inoltre la Regina dei Vampiri e Tara Maclay è ancora viva, ma è passata al lato oscuro della magia dopo una maledizione che ha intrappolato la versione buona della giovane dentro la ragazza.

Tara, inoltre, ha una relazione con Drusilla, e prosciuga la magia dalle persone dotate di poteri, come Ethan Rayne.

In questa realtà Willow Rosenberg non è presente, mentre Xander Harris esiste, ma non ha collaborato con la Cacciatrice. Anya Jenkins, invece, è una strega.

Un mondo pieno di Cacciatrici

Come mostrato nel finale della serie, nel mondo ci sono numerose cacciatrici. Spike, nel primo episodio, spiega che sono circa un migliaio ed esiste un network mondiale di Osservatori, situazione che ha causato problemi ai mostri.

Spike lavora sotto copertura

Spike, nelle puntate, sta lavorando sotto copertura tra le fila della Resistenza dei demoni per scoprire i loro piani e cercare di fermarli. Il vampiro è attivo a Los Angeles, elemento legato alla serie Angel.

Clem sta ancora lavorando con Spike

Nelle puntate appare anche Clem, apparso per l’ultima volta nella settima stagione di Buffy mentre si allontanava da Sunnydale per evitare l’apocalisse. Il personaggio sta ora collaborando con Spike e ha il potere di uccidere i demoni mordendoli alla testa, svelando così il motivo per cui la sua pelle è rugosa, visto che può cambiare dimensioni.

Cosa è accaduto a Giles

Rupert Giles vive in Inghilterra e non è più un Osservatore, gestendo la libreria Fairweather Books a Londra, oltre ad avere una storia d’amore con Olivia, quasi sicuramente Olivia Williams che era apparsa nella quarta stagione di Buffy.

Un portale

Giles e Willow hanno creato un portale che permette di arrivare rapidamente a Londra ed è ancora attivo dopo un decennio. Anya lo utilizza per andare con Indira, una nuova Cacciatrice, per chiedere l’aiuto di Giles

La situazione di Sunnydale

Nella storia si svela che Sunnydale è ancora nella situazione mostrata nel finale dello show, dopo che è crollata su sé stessa. L’area che la circonda sta vivendo dei cambiamenti, ma quel cratere è ancora transennato e pericoloso. Tra i progetti sembra esserci quello di chiuderlo e costruirci sopra un parco giochi.

Alcuni fatti sono avvolti dalla segretezza

Gli eventi della serie Buffy sono avvolti da una certa segretezza, anche se su Reddit e sui social media ci sono account che cercano di far chiarezza su quanto accaduto. Il ruolo di Spike, che si è sacrificato, viene considerato un “rumour” perché ci sono pochi testimoni e non è ancora stata fatta chiarezza in proposito.

Anyanka è ancora viva

Emma Caulfield dà voce ad Anya, ma proveniente da un’altra realtà rispetto a quella in cui è morta, e al demone Anyanka, che è sopravvissuta al di fuori dal corpo. Anyanka spiega che Anya umana l’ha eliminata dal proprio corpo ed è ritornata nell’inferno etereo dove si trovano i demoni, ma la sua rabbia e il suo desiderio di tornare in carne ed ossa le hanno permesso di creare un corpo fisico dalla polvere.

L’incantesimo di Willow

L’incantesimo compiuto da Willow nel finale della serie tv ha permesso di dare i poteri a ogni potenziale Cacciatrice. In Slayers si incontra però Indira, una sedicenne i cui poteri sono apparsi vari anni dopo quel momento, probabilmente perché le Cacciatrici vengono “chiamate” quando raggiungono l’età giusta.

Fonte: ScreenRant