In un recente episodio del podcast Talk Ville, lanciato da Tom Welling e Michael Rosenbaum lo scorso luglio, star di Smallville, sono stati ospiti i creatori della serie, Al Gough and Miles Millar. Per l’occasione, i due hanno rivelato alcune delle idee che il network originale dello show, WB, avevano provato a proporgli, tra cui quella che la relazione tra il protagonista, Clark Kent (aka Superman), e i suoi genitori adottivi, Jonathan e Martha Kent, dovesse essere più ostile. Ecco le parole di Millar:

All’inizio, prima della messa in onda, c’era tutta questa politica dietro le quinte con il network e la gente diceva: “Sai, quei genitori dovrebbero essere molto più antagonisti e lui dovrebbe odiare i genitori…“. Ed era molto più una sorta di cliché da teen dramma. E noi abbiamo lottato contro questo.

Creato da Alfred Gough e Miles Millar, Smallville aveva debuttato su The WB nel 2001 ed era andato avanti per 217 episodi in 10 stagioni, finendo nel 2011. Lo show aveva ome protagonista Welling nei panni di un giovane Clark Kent e seguiva i suoi anni da ragazzo nella città di Smallville. Michael Rosenbaum era Lex Luthor, Kristin Kreuk era Lana Lang, Erica Durance era Lois Lane, Allison Mack era Chloe Sullivan.

FONTE: Youtube