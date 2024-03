Smallville è la serie cinefumettistica con Tom Welling, Kristin Kreuk e Michael Rosenbaum ideata da Alfred Gough e Miles Millar che per due lustri, dal 2001 (in Italia 2002) al 2011, ha appassionato milioni di persone, raccontando gli anni della formazione adolescenziale di Clark Kent prima della “nascita” di Superman.

In una recente chiacchierata, Michael Rosenbaum, l’interprete di Lex Luthor, ha spiegato che non avrebbe nulla in contrario a partecipare a un ipotetico film “di chiusura” di Smallville. Queste le sue parole:

Ho chiesto a Tom (Welling, ndr.) proprio l’altro giorno: “Se Al e Miles venissero da noi e dicessero, ‘Abbiamo questa idea grandiosa per un film su Smallville. Vogliamo che voi due vi mettiate in forma per i prossimi due mesi, e poi andiamo a girare questo film come un vero finale.'”. Ci siamo detti entrambi “Sì!”. Se avesse una bella storia, penso che sarebbe fantastico. Tante altre produzioni stanno facendo operazioni analoghe. Di certo lo prenderei in considerazione. Ma dovrebbe essere qualcosa che, ancora una volta, dovrebbe essere realistico. Ma se Al e Miles decidessero di voler fare un film di un’ora e mezza, penso che io e Tom… tutti noi parteciperemmo. Penso che ci divertiremmo a tornare indietro, ma dovremmo davvero lavorare sodo per tornare nei panni di quei personaggi e in quella mentalità perché siamo molto più vecchi. Ma se mi rasassi la testa e mi mettessi del trucco, funzionerebbe ancora!