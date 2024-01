Per ben dieci anni, dal 2001 (in Italia 2002) al 2011, Smallville, la serie Tv con Tom Welling, Kristin Kreuk e Michael Rosenbaum ideata da Alfred Gough e Miles Millar, ha tenuto incollate alla TV milioni di persone, raccontando gli anni della formazione adolescenziale di Clark Kent prima della “nascita” di Superman.

E nel popolare podcast di Michael Rosenbaum (l’ex interprete del giovane Lex Luthor), il podcaster ha parlato con Tom Welling di un interessante “What if”, ovvero un film reunion di Smallville.

Rosenbaum chiede difatti al collega se sarebbe disposto a tornare nei panni di Clark Kent in un film sequel della serie qualora gli venisse proposta la cosa. La risposta di Welling è, chiaramente, affermativa:

Welling: Beh, direi “Sì, ascoltiamo un po’ cosa avete da dirmi!”. Non so come potrebbe accadere la cosa però.

Rosenbaum: Se avessero un’idea per un film di Smallville ambientato dopo o se ti venissero a dire “Abbiamo questa idea in testa, è ambientata sempre prima che tu diventi Superman e si svolge in questo piccolo spazio temporale qui e verrà proposto su Netflix” lo considereresti?

Welling: Certo! Cioè pensavo a questa roba proprio l’altro giorno, giusto prima di fare il nostro podcast Talk Ville. Noi stavamo in uno dei programmi più di successo nella storia della televisione, cioè proprio una roba tra i primi 50. Dopo Smallville non ho mai ricevuto una chiamata per altri lavori da nessuno coinvolto in quella produzione. Non voglio dire che non mi dispiaccia e non ne faccio un cruccio a nessuno. Ma quando hai successo, pensi automaticamente che continuerai ad avere successo con persone di successo. Ma penso che i tempi siano cambiati.