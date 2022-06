George R.R. Martin ha parlato ufficialmente dello spinoff di Game of Thrones dedicato alla storia di Jon Snow svelando che il progetto è un’idea di Kit Harington.

Con un post sul suo blog ufficiale, lo scrittore ha ora confermato le indiscrezioni emerse da un’intervista con Emilia Clarke:

Sì, è stato Kit Harington che ci ha proposto l’idea. Non posso dirvi i nomi degli autori e degli showrunner, perché è qualcosa di cui non ho il via libera a parlare, ma anche in quel caso è stato Kit a coinvolgerli nel progetto, è il suo team, e sono fantastici.

La storia di Jon Snow, nella serie originale, si è conclusa dopo la scoperta di essere Aegon Targaryen, vero erede al trono, e la scelta di uccidere Daenerys dopo che ha compiuto una strage di innocenti. Jon viene poi mandato in esilio e decide di andare a vivere con i bruti.

La nuova serie si intitola, per ora, Snow e Martin ha sottolineato che si trova in fase di sviluppo insieme agli altri spinoff 10.000 Ships con un pilot diretto da Amanda Segal, 9 Voyages (in precedenza intitolata Sea Snake) che è sviluppata da Bruno Heller, e The Hedge Knight ispirata ai racconti di Dunk & Egg, progetto curato da Steve Conrad.

Lo scrittore ha inoltre dichiarato:

Sono coinvolto, come lo sono con The Hedge Knight, The Sea Snake e Ten Thousand Ship, e tutti gli show animati. Il team di Kit mi ha fatto visita qui a Santa Fe e ha lavorato con me e il mio team di autori e consulenti billanti e talentuosi per dare forma allo show.

Snow è tuttavia nelle prime fasi di sviluppo, come gli altri progetti, e George R.R. Martin ha voluto ribadire che non è sicura la realizzazione della serie:

Questo è il modo in cui funziona la televisione. Niente ha avuto il via libera, e non c’è garanzia riguardante il quando o se questi show saranno realizzati. La probabilità che tutte le serie vadano in onda… Ci piacerebbe, ma di solito non funziona così.

George R.R. Martin ha quindi concluso sottolineando:

Questo è tutto quello che posso dirvi di Snow. Se HBO dirà che posso rivelare di più lo farò.

Fonte: Blog George R.R. Martin