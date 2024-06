Walton Goggins ha spiegato come ha ottenuto il suo iconico ruolo di Sons of Anarchy, Venus Van Dam.

In uno dei video di Wired dedicati alle ricerche più comuni su Google, Walton Goggins ha raccontato come ha ottenuto il ruolo di Venus Van Dam in Sons of anarchy, tanto da diventare un regular nelle ultime due stagioni:

Questa adesso è la mia ragazza, Venus Van Dam. Kurt Sutter, lo scrittore di Sons of Anarchy, è stato uno dei principali autori di The Shield. Un mio carissimo amico. E la verità è che questa è una storia vera. Ha fatto un’intervista in cui ha detto che le uniche due persone che non avrebbe mai potuto avere nello show erano Michael Chiklis e Walton Goggins, perché nessuno avrebbe mai potuto vederli come altro se non i loro personaggi in The Shield. Qualcuno mi ha inviato questo articolo, l’ho letto, l’ho inoltrato a Kurt Sutter e ho detto “Fottiti, amico. Non parteciperei comunque alla tua serie.” E questa è una storia vera. Gli ho detto: “L’unico modo in cui farei il tuo show è se interpretassi un transgender”. Due anni dopo, mi ha mandato un messaggio e mi ha detto: “Dicevi sul serio? Riguardo al fatto di interpretare un transgender”. E io gli ho detto “Hai delle pagine?” e lui ha risposto: “Sì”. Le cose più grandi che avessi mai letto. E mi ha fatto ridere e al tempo stesso mi ha spezzato il cuore.

Fonte: Screen Rant