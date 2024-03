Ospite di una roundtable organizzata da Empire, David Chase, creatore di I Soprano, ha svelato quali sono i suoi due momenti preferiti della celebre serie HBO. Ecco le sue parole:

Nessuno dei due ha realmente a che fare con la violenza dello show. Anzi, il contrario, il che la dice lunga. [In L’offesa, il quarto episodio della quarta stagione] c’è una scena in cui Johnny Sack scopre il nascondiglio di caramelle di Ginny, le fa una scenata, e lei inizia a piangere. È in ginocchio. E gli dice di sapere che gli altri guardano tutti le loro mogli con apprezzamento. Questa scena mi fa venire voglia di piangere.