Casa Bonita, il ristorante messicano reso famoso da South Park, riaprirà i battenti ma solo per chi si iscriverà alla mailing list del locale situato nella periferia di Denver.

La “Disneyland dei ristoranti messicani” aveva chiuso i battenti nel 2020 dopo le perdite subite durante la pandemia. Nell’estate 2021 erano stati Trey Parker e Matt Stone, creatori della serie animata, che avevano comprato il ristorante. Nella settima stagione dello show uno dei personaggi cercava disperatamente di andare a Casa Bonita, rendendo la meta famosa in tutto il mondo.

A dicembre 2022 era stata svelata la riapertura del locale, senza però precisare una data, e l’evento Facebook The Great Wait in Line Event to Eat the First Night at Casa Bonita Opening Night aveva ottenuto oltre 15000 risposte.

Secondo le fonti del Times, Parker e Stone avrebbero investito oltre 40 milioni di dollari per restaurare gli spazi e coinvolgere lo chef Dana Rodriguez, che ha realizzato il nuovo menu. Online stanno inoltre venendo messi in vendita oggetti come servizi di piatti, salse e altri oggetti targati Casa Bonita, mentre i due autori sostengono che i loro dipendenti saranno pagati 30 dollari all’ora e verrà aliminata la mancia. La situazione non sembra aver incontrato la gioia dei potenziali camerieri e degli altri membri dello staff che avrebbero chiesto di tornare ai 14,27 dollari previsti all’ora e alla possibilità di dare una mancia, oltre a chiedere l’assicurazione sanitaria e una migliore comunicazione perché il periodo di apertura “in anteprima” non ha permesso di avere un reddito minimo per mantenersi e, attualmente, non è prevista un’apertura ufficiale.

I responsabili di Casa Bonita hanno quindi risposto alle richieste dichiarando che hanno in programma di aprire il ristorante passando da 1148 a 2600 clienti a settimana, aumentando i propri dipendenti a 350. La particolare struttura dell’esperienza dei clienti, che pagano il cibo in anticipo aggiungendo solo eventuali bibite o dessert speciali, portava a non avere alcuna mancia, situazione che ha portato all’attuale modello. Il team si è però dichiarato disponibile a confrontarsi con lo staff e ad ascoltare le loro esigenze.

Per ora non resta quindi che attendere per scoprire cosa accadrà a Casa Bonita.

Fonte: Eater