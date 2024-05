A pochi giorni della messa in onda del documentario Spacey Unmasked su Channel 4, prevista per lunedì sera, Kevin Spacey ha deciso di giocare d’anticipo e rilasciare un’intervista al canale YouTube Outspoken confessando di aver avuto comportamenti impropri in passato, ma mai illegali. Spacey, che è stato assolto dalle accuse di stupro mosse contro di lui in due processi distinti negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ha spiegato:

Mi assumo ogni responsabilità per i miei comportamenti e le mie azioni passate. Ma non mi assumerò la responsabilità, e non mi scuserò, per cose inventate su di me o storie esagerate nei miei confronti. Non ho mai detto a nessuno che se mi avesse fatto dei favori sessuali avrei aiutato la sua carriera, mai.

Chiaramente sono finito a letto con uomini che pensavano che, avendo una relazione con me, avrebbero fatto degli avanzamenti di carriera. Ma non ne hanno mai parlato con me, era parte del loro piano, un piano destinato a fallire perché non era nelle mie intenzioni collaborare.

[…] Se sono capitate delle occasioni in cui ho flirtato con alcune persone coinvolte in questi programmi e che avevano tra i venti e i trent’anni? Sì. Sono mai finito a letto con qualche attore? Sì. Ho fatto delle sciocchezze con qualcuno che, alla fine, non era realmente interessato? Sì. Potrebbero non essere state decisioni sagge, e non farei la stessa cosa oggi. Ma è successo. Non erano cose illegali, e nessuno ha mai ipotizzato che lo fossero.