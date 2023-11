Era febbraio quando Starz annunciò di essere al lavoro su una nuova serie dell’universo di Spartacus: da allora non si è saputo più nulla, anche perché per mesi lo sciopero degli sceneggiatori ha bloccato ogni sviluppo. Ora però che gli scioperi sono conclusi, il canale tv ha svelato ufficialmente i propri piani per proseguire il franchise.

Starz ha dato il via libera alla serie in 10 episodi intitolata Spartacus: House of Ashur, con Steven S. DeKnight nuovamente nel ruolo showrunner e produttore esecutivo.

Nick Tarabay si riunirà con DeKnight per riprendere il ruolo dell’eponimo Ashur, il cattivo della serie madre amato e detestato allo stesso tempo dagli spettatori.

Starz descrive la serie come “un’esperienza storicamente audace, erotica, emozionante, un vero e proprio giro sulle montagne russe” che partirà dalla seguente retcon: “E se Ashur non fosse morto decapitato sul Monte Vesuvio alla fine di Spartacus: la Vendetta (seconda stagione della serie madre)? E se gli fosse stata regalata la scuola di gladiatori un tempo di proprietà di Batiatus [John Hannah] in cambio del suo aiuto ai Romani nell’uccidere Spartacus e porre fine alla ribellione degli schiavi?”

“Avere l’opportunità di tornare dopo un decennio a una serie che hai amato è un’occasione così rara e meravigliosa”, ha dichiarato DeKnight. “Non potrei essere più entusiasta di creare questo prossimo capitolo della saga di Spartacus con STARZ, Lionsgate e l’incomparabile Nick Tarabay.”

La serie aveva debuttato nel 2010 con la prima stagione intitolata Sabbia e sangue. Per la seconda e terza stagione, il ruolo del protagonista venne assegnato a Liam McIntyre a causa della malattia che ha tolto prematuramente la vita ad Andy Whitfield. È stata realizzata anche una miniserie prequel intitolata Spartacus – Gli dei dell’arena.

Che ne pensate del ritorno di Spartacus sugli schermi di Starz? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline