Spike Lee sarà regista e produttore di una nuova serie in fase di sviluppo per Amazon Studios e ambientata nel mondo del programma militare ROTC (Reserve Officers’ Training Corps) che prepara gli studenti universitari a un futuro tra le fila dell’esercito.

Gli episodi seguiranno come gli studenti, con varie esperienze di vita alle spalle, si ritrovino a spingersi oltre i limiti che pensavano fosse impossibile superare.

Jalysa Conway (9-1-1: Lone Star) e Rebecca Murga (Swagger), entrambe ex militari, saranno autrici della sceneggiatura e coinvolte come produttrici.

La serie si ispira alle esperienze personali delle due sceneggiatrici che hanno partecipato alle attività del ROTC per poter permettersi i soldi necessari a mantenersi al college.

Conway e Murga hanno collaborato in passato in occasione delle iniziative del Rideback TV Incubator, lanciato da Dan Lin grazie alla collaborazione tra Rideback e MRC, che permette agli sceneggiatori di lavorare ai propri show.

Spike Lee, secondo le fonti del sito Deadline, avrebbe visto un video del pitch e avrebbe deciso di essere coinvolto nella realizzazione della serie.

