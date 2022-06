Squid Game tornerà prossimamente con la stagione 2 e il creatore della serie, Hwang Dong-hyuk ha parlato delle conseguenze del progetto realizzato per Netflix che gli ha causato uno stress tale da fargli perdere dei denti.

Durante la produzione degli episodi, lo sceneggiatore ha infatti perso sei denti, ma ha assicurato che la situazione non si ripeterà durante la produzione delle prossime puntate:

Hwang si era infatti occupato della sceneggiatura e della regia di ogni episodio realizzato. Il creatore ha spiegato:

Non avevo pensato alla serie come esclusivamente coreana. Ho pensato che queste tematiche stessero accadendo o stessero per succedere in ogni parte del mondo.