Netflix ha annunciato che è aperto il casting per Squid Game: The Challenge, uno show di tipo reality che mostrerà concorrenti provenienti da varie nazioni mettersi alla prova per provare a conquistare un incredibile premio in denaro del valore di 4.56 milioni di dollari.

Bela Bajaria ha annunciato il progetto ispirato alla serie ideata da Hwang Dong-hyuk durante il Banff World Media Festival.

All’inizio dei dieci episodi ci saranno ben 456 concorrenti che cercheranno di superare le prove previste, che non prevedono ovviamente la morte dei partecipanti.

Le riprese si svolgeranno nel Regno Unito e le persone, provenienti da tutto il mondo e in grado di parlare inglese, possono inviare la propria candidatura al sito SquidGameCasting.com.

Ti va di fare un gioco con noi? 🦑 Se parli inglese fluentemente, partecipa a Squid Game: The Challenge su https://t.co/lY68qQmVik pic.twitter.com/pqkCTPSDLS — Netflix Italia (@NetflixIT) June 14, 2022

I partecipanti dovranno ideare strategie e stringere allenze, cercando di arrivare alla fine dell’esperienza senza essere eliminati.

A produrre il progetto saranno Studio Lambert e The Garden di ITV.

Fonte: Netflix