BritBox ha annunciato a sorpresa che il 24 novembre sarà disponibile in streaming la stagione 3 della serie Staged, con protagonisti David Tennant, Michael Sheen, Georgia Tennant e Anna Lundberg.

Le prime immagini mostrano infatti i due attori, che recitano insieme anche in Good Omens, alle prese con la tecnologia, mentre le loro mogli cercano di rilassarsi in giardino.

La terza stagione di Staged sarà composta da sei puntate della durata di trenta minuti e in streaming sulla piattaforma britannica saranno disponibili anche i primi due gruppi di episodi della serie iniziata durante il lockdown.

Un comunicato conferma:

La serie vincitrice di numerosi premi, con protagonisti David Tennant, Michael Sheen, Georgia Tennant e Anna Lundberg tornerà sui nostri schermi con un po’ di allegria stagionale e la sua solita dose salutare di litigi.

La serie è stata creata da Simon Evans e Phin Glynn e ha debuttato sugli schermi di BBC One nel giugno 2020. La seconda stagione era arrivata nel mese di gennaio 2021.

Nei nuovi episodi David e Michael sono tornati alla loro vita quotidiana alle prese con gli impegni di lavoro, mentre la carriera di Simon resta stagnante. Il suo telefono suona, ma solo per chiedergli se può far collaborare di nuovo David e Michael e loro hanno detto chiaramente che non vogliono avere niente a che fare con lui. Ma Natale si sta avvicinando e Simon spera che il calore del periodo delle feste possa convincerli che realizzare una versione radiofonica di un classico di Natale sia una buona idea. Il piano di Simon non è andato però oltre questo.

Che ne pensate? Siete felici che sia stata realizzata una stagione 3 di Staged?

Fonte: Comedy.co.uk