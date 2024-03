Il produttore di Star Trek Discovery, Alex Kurtzman, ha avuto modo di spiegare durante l’ultima edizione del festival SXSW presso Austin di ciò che è necessario alla saga per proseguire, ovvero “osare” e intraprendere delle svolte narrative “audaci”.

Dice Kurtzman:

Ho lavorato ai primi due film di Star Trek di J.J. Abrams e ciò che ho imparato da quei film è che devi osare, intraprendere mosse audaci: è solo così che Star Trek continua a crescere. Spesso ciò che accade è che se giochi sempre sul sicuro, poi resti bloccato in una sorta di routine. Sapevamo che dovevamo osare con Star Trek: Discovery e sapevamo anche che doveva offrire grande televisione, ma doveva anche essere specifico per Trek.

Poi:

Una delle cose più belle di Star Trek a mio modo di vedere è che essendo nato in televisione, ti ritrovi davvero a trascorrere un sacco di tempo con questi personaggi sul ponte di comando. In un film hai solo due ore ed è più limitato. La qualità stessa del diario di bordo di Trek per me è più adatta alla televisione. E poi è stato come dire “Okay, cerchiamo di capir se possiamo donare una qualità da film cinematografico a ogni episodio della serie”.