è la quinta serie televisiva ambientata nell’universo di Star Trek: andata in onda a partire dal 2001, è stata cancellata alla quarta stagione. Recentemente,(interprete del capitano Jonathan Archer), ospite del podcast di Bob Saget , ha raccontato i retroscena che hanno contribuito alla chiusura dello show.

La serie è stata trasmessa da The United Paramount Network (UPN), che la considerava uno dei propri prodotti di prestigio: “Eravamo la loro grande star”, rivela l’attore. Nonostante questo, Enterprise ha comunque faticato più delle altre serie di Star Trek. È stata infatti la prima del franchise a fare affidamento solo su una rete televisiva; tutte le altre hanno iniziato in syndication. “Eravamo soggetti ai capricci della rete e degli inserzionisti“, aggiunge. Per Bakula, questo è stato un fattore importante per la cancellazione:

Tutti gli altri [show di Star Trek] hanno fatto i loro accordi con tutti i piccoli network in giro per l’America per sette anni, e sono andati in onda per sette anni. Cosa che avremmo fatto anche noi se fossimo stati syndacated.

Ma non solo alla syndication si deve il destino di Enterprise. Quando esordisce nel 2001, UPN era comproprietà di ViacomCBS e Paramount e, nel 2005, la partnership tra le due società si stava sgretolando. Sia UPN che la sua rete sorella, The WB, avevano all’epoca problemi finanziari. Quando Viacom e CBS si sono separate l’anno seguente, le reti si sono fuse per creare The CW, mettendo così a rischio tanti show. Enterprise era stata cancellata mesi prima, ma Bakula ricorda la crisi “politica” che ha contribuito a ciò: “Le reti venivano comprate e vendute e gli studios cambiavano completamente il personale“. Anche gli showrunner originali della serie, Rick Berman e Brannon Braga, sono stati sostituiti senza tante cerimonie nella stagione finale.

Nonostante la cancellazione, Enterprise è stato molto apprezzata dai fan: negli anni successivi è iniziata una tenace e continua campagna per un revival e proprio l’anno scorso è cominciata a circolare una nuova petizione a suo favore.

Fonte: Slashfilm