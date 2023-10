La prossima stagione di Star Trek: Lower Decks potrebbe essere l’ultima. Questa è la realtà dei fatti secondo il creatore della serie Mike McMahan. Mentre Star Trek: Lower Decks è già stato rinnovato per un’altra stagione e il team dietro la commedia animata di Star Trek sta lavorando duramente alla quinta stagione, McMahan osserva, in un’intervista con CinemaBlend, l’apparente diminuzione dei contenuti del franchise di Star Trek su Paramount+, in concomitanza con la riduzione generale dei contenuti da parte dei servizi di streaming. McMahan ha spiegato come si sente riguardo al futuro di Star Trek: Lower Decks, incoraggiando i fan a esprimere il loro amore per la serie prima che venga cancellata, in modo da evitare la situazione in cui si trova ora Star Trek: Prodigy.

“Sì, voglio dire, ascolta, stiamo vivendo tempi strani“, afferma McMahan. “Tutto sta cambiando, e credo che questo cambiamento continuerà. Non possiamo darlo per scontato. Non voglio portare cattive notizie, ma credo che non dovremmo dare per scontato che lo show resterà in vita, a meno che lo sosteniamo da vicino e con costanza. Non so se ci sarà un’altra stagione dopo quella su cui stiamo lavorando ora [la quinta stagione]. È possibile che ‘Lower Decks’ finisca con cinque stagioni.“

McMahan prosegue: “Quindi, se amate ‘Lower Decks’ tanto quanto me, vi invito a continuare a guardarlo e a incoraggiare altri a farlo. Scrivere lettere dopo la cancellazione di uno show può aiutare, ma è ancora più efficace sostenere lo show mentre è in onda, perché mi offre la possibilità di cercare altre stagioni. Vorrei completare ‘Lower Decks’ secondo il mio piano. Potrei dire che ‘Prodigy’ sta cercando una nuova rete, che ‘Picard’ è stato confermato solo per tre stagioni, e che anche ‘Discovery’ è stato confermato solo fino a un certo punto. Considerate queste informazioni come un segnale: se volete più stagioni di ‘Lower Decks’, è importante esprimerlo ora e non attendere.“

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Le serie imperdibili