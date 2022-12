Star Trek: Picard, nella stagione 3 un conflitto tra Jean-Luc e Riker

La stagione 3 di Star Trek: Picard debutterà il prossimo febbraio, e porterà in scena anche un conflitto tra Jean-Luc Picard e Riker.

Lo showrunner aveva rivelato che considera la terza stagione come una continuazione di Star Trek: The Next Generation. Durante quella stessa intervista con Den of Geek, l’attore Jonathan Frakes ha parlato del conflitto tra Riker e Picard che vedremo nella stagione 3:

Diventa davvero Next Gen. Senza sembrare troppo gentile nei confronti di Terry, è uno scrittore meraviglioso. E le cose che mi ha dato da fare sono state entusiasmanti. So che Gates la pensava allo stesso modo, e penso che anche LeVar Burton l’abbia fatto. Terry ha scritto Riker in conflitto con Picard, una cosa che ho pensato fosse piuttosto entusiasmante. Roddenberry era, per qualche ragione, contrario al conflitto. Era una richiesta strana ai tempi, ma voleva che tutti andassero d’accordo. Con Terry no invece, ha mescolato tutto. Il conflitto, come sappiamo, è una necessità assoluta nel dramma.

Star Trek: Picard è disponibile su Amazon Prime Video.

Cosa vi aspettate dal conflitto tra Jean-Luc Picard e Riker nella nuova stagione di Star Trek: Picard? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie e le recensioni di Star Trek: Picard nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book