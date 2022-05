Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La stagione 2 diha svelato quanto accaduto alladel protagonista interpretato da Patrick Stewart, Yvette.La notizia, ovviamente, contiene degli spoiler, non proseguite se non volete importanti anticipazioni!

Nella puntata intitolata Hide and Seek riprende la narrazione ambientata nel passato. Picard era stato in precedenza mostrato quando era un bambino e sua madre era chiusa in una stanza. Il più recente episodio mostra ora il personaggio mentre usa una chiave passe-partout, su richiesta della donna, per aprire la porta. Picard non capiva la malattia della madre e pensava che il padre Maurice (James Callis) fosse semplicemente crudele, ma in realtà stava proteggendola da se stessa. Jean-Luc si addormenta infatti accanto alla madre e, poco dopo, la donna si alza e va a impiccarsi nell’atrio, dove il ragazzino romperà successivamente una finestra lanciando un sasso.

Picard incolpa se stesso del suicidio della madre e ha ammesso che ogni tanto si immagina mentre invecchia e beve il tè con lei, elemento che giustifica il fatto che in una visione mostrata in The Next Generation la si veda anziana. Picard non ha più fatto riparare l’atrio, nonostante abbia restaurato il resto del castello. Il protagonista, inoltre, è rimasto segnato a vita da quanto accaduto ed è fuggito grazie alla Flotta Stellare, situazione che non gli ha però permesso di evitare una profonda sofferenza ed essere incapace di amare realmente qualcuno dopo la morte di Yvette.

In Hide and Seek il protagonista continua a incolpare se stesso per quanto accaduto.

