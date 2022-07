Star Trek: Strange New Worlds, Jack Quaid e Tawny Newsome nel crossover con Lower Decks!

Durante il lungo panel dedicato all’universo di Star Trek al San Diego Comic-Con non si è parlato di cinema ma esclusivamente di televisione, anche grazie al fatto che l’intero franchise è ora disponibile su Paramount+ nei paesi in cui il servizio è disponibile. E proprio su Paramount+ immaginiamo debutterà, in Italia, la prima stagione di Strange New Worlds, la nuova serie live action da noi ancora inedita.

Apprezzata dalla critica e dal pubblico, la serie è stata rinnovata per una seconda stagione, e durante il panel sono saliti sul palco i produttori Henry Alonson Myers, Alex Kurtzman e Rod Roddenberry, oltre ai protagonisti Anson Mount, Thean Peck, Christina Chong, Celia Rose Gooding e Paul Wesley.

E proprio durante la seconda stagione vi sarà una sorpresa per tutti i fan del franchise: un crossover tra la serie e Star Trek: Lower Decks. Jack Quaid (Brad Boimler) e Tawny Newsome (Beckett Mariner), infatti, sono tornati sul palco dopo aver partecipato al panel di Lower Decks, e hanno rivelato che i loro due personaggi compariranno in live action in un episodio di Strange New Worlds. A dirigere la puntata, Jonathan Frakes.

Ricordiamo che nelle stagioni di Lower Decks sono comparsi in versione animata numerosi personaggi del franchise live action, tra cui William Riker, Q e Deanna Troi.

La seconda stagione della serie andrà in onda nel 2023 su Paramount+.