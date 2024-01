Elizabeth Dennehy ha recitato nella serie Star Trek: The Next Generation con il ruolo della comandante Shelby e ha svelato quale battuta della serie ora sarebbe stata tagliata, essendo particolarmente controversa.

Il dialogo al centro delle polemiche avviene dopo un attacco Borg, quando Shelby e l’ammiraglio J.P. Hanson (George Murdock) fanno visita all’USS Enterprise-D per controllare la situazione. Il modo di comandare di Shelby entra subito in conflitto con quello del Comandante William Riker (Jonathan Frakes).

In The Best of Both Worlds, Part 1, Picard (Patrick Stewart), sottolinea che Hanson sembra piuttosto interessato a lei. Hanson replica quindi: ‘Si tratta solo delle fantasie di un uomo anziano’, continuando poi a parlare dell’esperienza e delle qualifiche di Shelby.

Dennehy, intervistata da Warp Factor Trek, ha ora dichiarato:

Quella battuta, è così divertente… Ora non si potrebbe pronunciarla, semplicemente non sarebbe possibile farla ora. Ogni volta che guardo l’episodio, perché alle volte mi invitano alle proiezioni, tutti nel pubblico si lamentano quando viene pronunciata quella battuta.

L’attrice ha aggiunto:

Vorrei potermi ricordare se all’epoca era discutibile. Non penso lo fosse. Quindi dimostra semplicemente quanti passi in avanti abbiamo fatto. Grazie al cielo!

Elizabeth ha recentemente ripreso il ruolo di Elizabeth Shelby, promossa ad ammiraglio, nella stagione 3 di Star Trek: Picard.

Che ne pensate delle battuta di Star Trek: The Next Generation che ora, secondo Elizabeth Dennehy, non vorrebbe più inserita nella serie?

Fonte: Warp Factor Trek