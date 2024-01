In un’intervista con TvInsider, Michelle Hurd, volto di Raffi Musiker in Star Trek: Picard, ha condiviso il desiderio di tornare nei panni del personaggio. Il finale della stagione 3 della serie ha posto le basi per uno spin-off, che potrebbe intitolarsi Legacy, al momento fermo in quanto la Paramount è concentrata su altri progetti dell’Universo. L’attrice spera dunque che, col supporto dei fan, il progetto possa prima o poi vedere la luce:

Adoro Raffi. È il mio personaggio preferito. Abbiamo mani, dita, tutto incrociato per Star Trek: Legacy. So che in questo momento stanno lavorando alla Sezione 31 per Michelle Yeoh. E poi faranno Starfleet Academy. Sarà una serie. E poi, se i fan lo vorranno ancora, inizieranno a lavorare su Star Trek: Legacy.

FONTE: TvInsider

