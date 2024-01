Garrett Wang ha rivelato che è ancora dispiaciuto per aver perso la cena di addio organizzata per Jennifer Lien, interprete di Kes nelle prime tre stagioni di Star Trek: Voyager.

L’attore, durante il podcast The Delta Flyers, ha ricordato che Kate Mulgrew (che nella serie aveva il ruolo del capitano Kathryn Janeway), aveva organizzato la serata per salutare la collega, che aveva detto addio allo show con l’episodio della quarta stagione intitolato The Gift.

Wang ha quindi raccontato:

Kate ha organizzato una cena di addio per Kes e non ho partecipato perché il mio cervello è andato in tilt. L’ho completamente dimenticata… Ho ricevuto un messaggio da Kate, in cui era davvero arrabbiata, sulla mia segreteria telefonica in cui mi chiedeva ‘Come hai potuto dimenticarti?’. E il fatto era che non stavo facendo niente, ero all’Ikea. Me lo ricordo in modo specifico. Ero all’Ikea pensando ‘Ooh, posso trascorrere un po’ del mio tempo libero qui. Sono a Burbank, non ho niente da fare’. E mi sono completamente dimenticato di questa cena. Ero completamente sovrappensiero. E ancora oggi sono arrabbiato con me stesso per aver perso quella cena di addio che Kate aveva organizzato per Jennifer.