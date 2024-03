William Shatner ha all’attivo una carriera lunga più di 70 anni. Ma nei cuori della maggioranza del pubblico resta l’amato capitano Kirk della serie Star Trek (1966-1969).

In onore di Shatner, prossimo a compiere 93 anni, è stato realizzato un documentario dal titolo William Shatner: You Can Call Me Bill, diretto da Alexandre O. Philippe. Durante la promozione del documentario ScreenRant ha chiesto all’attore cosa pensasse di Chris Pine e Paul Wesley, i suoi successori nel ruolo del capitano Kirk. Ha risposto Shatner:

Sono meravigliosi. Vorrei solo avere un aspetto bello come il loro. Sono entrambi meravigliosi.

Chris Pine ha interpretato Kirk nei film di J.J. Abrams, mentre Paul Wesley nella serie Star Trek: Strange New World.

Shatner ha incontrato entrambe i suoi successori. Ha intervistato Chris Pine (facendoci anche scherzosamente a pugni) nel documentario del 2011 The Captains. Invece ha incontrato Wesley per caso, in aereo, quando i due si sono inaspettatamente seduti vicini, e gli ha dato anche la sua benedizione. Successivamente Shatner e Wesley si sono incontrati sia al San Diego Comic-Con che alla convention STLV.

Seguiteci anche su TikTok!