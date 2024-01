In un’esclusiva intervista con ComicBook riguardo alla sua presenza al Mega-Con di Orlando il 3 e 4 febbraio, William Shatner ha parlato dell’ipotesi di un ipotetico ritorno del capitano James T. Kirk in un futuro progetto di Star Trek, tramite l’uso dell’intelligenza artificiale.

L’attore, che compirà 93 anni il prossimo 22 marzo, ha risposto che non sarebbe così contrario all’idea, ma solo in uno specifico caso:

È una domanda interessante. Il recente sciopero girava attorno anche ai permessi per poter utilizzarla. Ovviamente finché sono vivo, non voglio che l’IA prenda il mio posto, ma devo dire che, una volta morto, se alla mia famiglia venissero offerti molti soldi per utilizzare la mia immagine… direi loro di accettare!