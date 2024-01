La Paramount Pictures ha messo in cantiere un nuovo film di Star Trek che espanderà il franchise oltre alla saga di J.J. Abrams, ferma a Star Trek Beyond del 2016.

Il nuovo kolossal sarà prodotto sempre dalla Bad Robot di J.J. Abrams e sarà una storia di origini, ambientata decenni prima del film del 2009 di Abrams. Alla regia vi sarà Toby Haynes, che ha diretto la maggior parte degli episodi di Andor, mentre Seth Gragame-Smith si occuperà della sceneggiatura.

Nulla sappiamo di più sul progetto, se non che sarà il principale investimento cinematografico del franchise, che invece negli ultimi dieci anni ha visto una forte espansione sul piccolo schermo, scegliendo Paramount+ come hub principale di serie come Star Trek: Strange New Worlds.

La Paramount sta ancora lavorando a un quarto film di Star Trek del franchise di Abrams, che rappresenterà il capitolo conclusivo.

