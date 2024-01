Patrick Stewart ha preso parte all’Happy, Sad, Confused Podcast e, chiaramente, ha avuto modo di parlare dei suoi ruoli più memorabili, fra i quali figura anche il capitano Jean-Luc Picard che ha interpretato, al cinema e in televisione, nella saga di Star Trek.

Anche se in passato la star aveva espresso la volontà di partecipare a un nuovo (per lui il quinto) film di Star Trek, tutti erano convinti del fatto che, con la terza stagione della serie Picard, i giorni di Patrick Stewart nei anni dell’iconico personaggio erano ormai terminati.

Eppure, come ha svelato al conduttore del popolare podcast, è in attesa di ricevere la sceneggiatura di un lungometraggio di Star Trek.

Dopo aver terminato le riprese delle sette stagioni di Star Trek: The Next Generation, abbiamo realizzato quattro film, uno dopo l’altro. Film di Star Trek di qualità variabile, il migliore dei quali è stato diretto da Jonathan Frakes [Primo Contatto, ndr.], che è stata una delle persone che ha avuto più influenza sia su di me che sulla serie, grazie alla sua esperienza e alla sua comprensione della complessità della saga e di come il portare diverse qualità sul set fosse molto, molto importante per il suo sviluppo. Diversità, cambiamenti. È un processo ancora in corso per me, e ho saputo solo la scorsa notte che esisterebbe uno script che stanno scrivendo appositamente affinché l’attore Patrick possa recitare in questa pellicola e mi è stato detto che lo riceverò entro una settimana circa. Sono così emozionato perché sembra il tipo di progetto in cui l’esperimento che voglio col personaggio sarà essenziale.