Lo sceneggiatore Mark L Smith ha parlato con Collider del film di Star Trek di Quentin Tarantino mai realizzato a cui stava lavorando con il regista.

Smith ha spiegato che il regista aveva molti dubbi sul fatto di dirigere un film di Star Trek come suo ultimo film, visto il desiderio di chiudere la carriera con dieci film:

Ha iniziato a preoccuparsi per il numero di film. Stavamo parlando e ha detto: “Devo capacitarmi del fatto che Star Trek potrebbe essere il mio ultimo film in assoluto. È così che voglio finire?“. Quello è un ostacolo che non ha più superato, perciò la sceneggiatura è ancora sulla sua scrivania.

Ha poi aggiunto:

Sarebbe stato il miglior film di Star Trek mai realizzato, non per la mia sceneggiatura, ma per quello che Tarantino ne avrebbe fatto. Sarebbe stato folle, voleva darci dentro, sarebbe stato un film vietato ai minori bello spinto. Avrebbe avuto della violenza da Pulp Fiction.

Il film avrebbe rivoluzionato la saga esattamente come fatto da un certo film Marvel:

Mi piaceva perché era qualcosa di diverso, un po’ come Ragnarok ha cambiato le carte in tavola. […] E anche Guardiani della Galassia per certi versi.

