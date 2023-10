Per un breve frangente di tempo, Quentin Tarantino ha lavorato a un film di Star Trek. Il progetto del regista non è mai effettivamente decollato, ma durante un’intervista con The Hollywood Reporter, la sceneggiatrice Lindsey Anderson Beer ha descritto la sua esperienza di collaborazione con il regista.

Beer ha infatti partecipato a una writers room, collaborando con Tarantino assieme ad altri sceneggiatori:

Siamo arrivati lì e lui ha iniziato a dire: “Allora, quali sono le vostre idee per un film?” e mi sa che ho cominciato io. Ci ha ascoltato pazientemente, facendo cenno con la testa, poi ha estratto il suo quaderno e ha iniziato a parlare per 20 minuti con tanto di battute e idee cariche di passione che aveva già scritto. Non era una storia, ma una serie di pensieri sparsi che aveva avuto sul film, ma era così intenso e meraviglioso. Mi sono messa a ridere e ho pensato: “Perché non ha cominciato lui?”.

Il film del regista non si è più fatto, e adesso intanto la Paramount ha dato priorità alla sceneggiatura del quarto film che dovrebbe coinvolgere ancora lo stesso cast.

Cosa ne pensate? Lasciate un commento!

BadTaste è anche su TikTok!

Classifiche consigliate