Billy Dee Williams ha svelato il progetto legato alla saga di Star Wars che aveva anticipato alcuni giorni fa via Twitter: l’attore ha annunciato la pubblicazione della sua autobiografia, deludendo in parte i fan che speravano in un suo coinvolgimento nella serie tv dedicata a Lando Calrissian.

L’attore racconterà la storia della sua vita e della sua lunga carriera in What Have We Here?, libro in arrivo il 13 febbraio 2024.

Williams ha spiegato, parlando del progetto:

Ho visto come sia stata assurda la mia vita alle volte. E come sia stata fortunata. Mi sono divertito a rivivere quei ricordi. Spero che ne faccia riemergere degli altri anche per i lettori.

L’attore è nato a Harlem nel 1937 e ha iniziato a recitare a Broadway quando era ancora un bambino, studiando poi presso The High School of Music & Art e ottenendo delle borse di studio della fondazione Guggenheim. Prima di iniziare a recitare, Billy Dee Williams ha proseguito i suoi studi come pittore alla National Academy of Fine Arts and Design.

Tra le pagine dell’autobiografia si ripercorreranno le tappe più importanti della sua carriera e l’esperienza vissuta sul set della saga di Star Wars interpretando Lando Calrissian, tornato recentemente sul grande schermo nel 2019 con L’ascesa di Skywalker, il capitolo conclusivo della trilogia sequel dei film diretti da George Lucas.

Attualmente è in fase di sviluppo una serie tv destinata a Disney+ a cui stanno lavorando Donald Glover, che ha interpretato Lando in Solo: A Star Wars Story, e suo fratello Stephen.

Che ne pensate? Leggerete l’autobiografia di Billy Dee Williams?

Fonte: People