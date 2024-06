Dave Filoni, direttore creativo della Lucasfilm, ha parlato con Josh Horowitz della possibilità di lavorare in futuro a dei progetti di Star Wars vietati ai minori.

La domanda arriva alla luce della decisione della Disney di proporre al pubblico il primo film vietato ai minori dei Marvel Studios con Deadpool & Wolverine.

“Credo che [Star Wars] abbracci ogni tipo di stile” ha commentato. “Le menti creative dietro queste storie particolari sono la cosa più importante e devono fare ciò che sono più a loro agio fare. Altrimenti saremmo circondati da tanti George Lucas, e non è così“.

Ha poi aggiunto:

Ho imparato molto da George Lucas… e di certo non mi paragono a lui nel mondo del cinema, George è un talento generazionale unico nel suo genere. E va bene così perché ci sono principi eterni sulle scelte, sull’essere brave persone, sul superare le paure. Sono senza tempo, non importa lo stile che scegli per raccontare quei valori.