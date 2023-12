Un comunicato stampa di Disney+ sembra suggerire che alcune delle serie di Star Wars non arriveranno sugli schermi nel 2024, anche se nulla è stato per ora confermato.

L’ufficio stampa della piattaforma di streaming nel Regno Unito ha però citato solo due titoli nella sua lista di progetti da attendere il prossimo anno. Il comunicato dichiara:

Star Wars: The Acolyte debutterà su Disney+ nel 2024. La serie è un mystery-thriller che porterà gli spettatori in una galassia di segreti oscuri e di poteri emergenti legati al lato oscuro, durante gli ultimi giorni dell’epoca dell’Alta Repubblica. Un’ex Padawan si ritrova con il suo maestro jedi a investigare una serie di crimini, ma le forze che affrontano sono molto più sinistre rispetto a quanto avessero mai anticipato. Star Wars: Skeleton Crew racconta la storia di quattro ragazzini che si ritrovano perduti nella galassia e cercano di ritrovare la loro strada verso casa. La serie arriverà sulla piattaforma nel 2024.

All’appello mancano quindi la seconda stagione di Andor e il ritorno di progetti come The Bad Batch e Tales of the Jedi. Attualmente non si può sapere se la loro assenza dal comunicato sugli arrivi nel 2024 sia legato a un possibile posticipo al 2025 o a una semplice questione di praticità, non sapendo il periodo in cui è previsto il debutto delle serie dopo i ritardi causati dagli scioperi degli sceneggiatori e degli attori.

Che ne pensate? Quali serie di Star Wars usciranno nel 2024 su Disney+?

Fonte: ComicBook

