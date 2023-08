Star Wars: The Clone Wars

Lucasfilm ha annunciato che verrà chiuso lo studio dell’Industrial Light & Magic specializzato in animazione ed effetti speciali che era attivo a Singapore e ha prodotto la serie animata Star Wars: The Clone Wars.

Le attività erano iniziate nel 2004 e il team VFX al lavoro sullo show si era poi spostato, nel 2013, negli spazi del Sandcrawler Building insieme agli uffici dello studio che si occupava dei progetti nel sudest asiatico.

Lo studio ha ora dichiarato che la chiusura dell’iconica location è necessaria per “consolidare la propria presenza globale e porre fine alle attività nello studio di Singapore è una decisione causata da fattori economici che stanno avendo delle conseguenze sul settore”.

Le 300 persone che erano state assunte perderanno quindi il proprio lavoro e Lucasfilm ha assicurato che offrirà la possibilità di essere trasferiti a San Francisco, Vancouver, Londra, Sydney o Mumbai, dove proseguono le attività dello studio. L’azienda ha inoltre svelato che aiuterà i dipendenti nella ricerca di un lavoro organizzando incontri con altre realtà in cerca di talenti in linea con le loro capacità, avendo dei talenti molto richiesti nel settore cinematografico e televisivo, oltre a essere ricercati da altre realtà che stanno espandendo il lavoro digitale.

Che ne pensate della chiusura, da parte di Lucasfilm, dello studio a Singapore che ha portato alla realizzazione di Star Wars: The Clone Wars?

Fonte: ComicBook

