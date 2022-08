The CW ha condiviso il poster della stagione 3 della serie Stargirl, in arrivo sugli schermi americani il 31 agosto.

L’immagine, che ritrae ovviamente la protagonista Brec Bassinger, invita a tenere vicini i propri nemici e sembra mostrare dei video di sorveglianza.

Nei nuovi episodi Courtney Whitmore/Stargirl (Brec Bassinger) dovrà fare i conti con alcuni villain della Injustice Society, anche se non saranno più come in passato. Tra i vicini dei Whitmore-Dugan ci sono infatti Larry “Crusher” Crock/Sportsmaster (Neil Hopkins) e Paula Brooks/Tigress (Joy Osmanski), mentre Steven Sharpe/The Gambler (Eric Goins) è tornato in città e Cindy Burman/Shiv (Meg DeLacy) sta cercando di entrare a far parte della Justice Society, situazione che Yolanda Montez/Wildcat (Yvette Montreal) non apprezza particolarmente.

Nelle puntate inedite, inoltre, ci sarà spazio per un omicidio, obbligando i protagonisti a provare a individuare il colpevole.

Oltre a Brec Bassinger nel ruolo di Courtney Whitmore/Stargirl, il cast principale vede coinvolti anche Yvette Monreal nel ruolo di Yolanda Montez/Wildcat, Anjelika Washington nel ruolo di Beth Chapel/Dr. Mid-Nite, Cameron Gellman nel ruolo di Rick Tyler/Hourman, Trae Romano nel ruolo di Mike Dugan, Hunter Sansone nel ruolo di Cameron Mahkent, Neil Hopkins nel ruolo di Larry Crock, Joy Osmanski nel ruolo di Paula Brooks, Amy Smart nel ruolo di Barbara Whitmore, Meg DeLacy nel ruolo di Cindy Burman/Shiv, Luke Wilson nel ruolo di Pat Dugan/S.T.R.I.P.E., e Joel McHale nel ruolo di Sylvester Pemberton/Starman.

Keith David dovrebbe dare la voce al presunto cattivo Mister Bones, mentre Ysa Penarejo (Jennie-Lynn Hayden), Stella Smith (Artemis Crock), Jonathan Cake (Richard Swift/The Shade), Alkoya Brunson (Jakeem Williams), Tim Gabriel (Todd Rice/Obsidian) e Seth Green (Thunderbolt) appariranno in ruoli ricorrenti.

Che ne pensate del nuovo poster della stagione 3 di Stargirl? Lasciate un commento!

Fonte: Twitter