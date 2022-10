La serie Stargirl, tratta dai fumetti della DC, si concluderà con la stagione 3 dopo essere stata cancellata da The CW.

I nuovi episodi andranno in onda il mercoledì sugli schermi americani fino al 7 dicembre.

La serie è stata creata da Geoff Johns e ha come protagonista l’attrice Brec Bassinger nel ruolo della studentessa Courtney Whitmore, personaggio che Johns ha ideato ispirandosi alla sorella morta nel 1996 in un incidente d’aereo.

Stargirl dirà addio agli schermi come recentemente accaduto a The Flash, Riverdale e Nancy Drew dopo l’acquisizione da parte di The CW da parte di Nexstar Media Group.

Gli sceneggiatori, secondo quanto riportano le fonti di Deadline, erano stati informati della possibile decisione e hanno avuto modo di ideare un finale soddisfacente per la storia.

Stargirl ha mostrato Courtney e il patrigno Pat Dugan (Luke Wilson) alla guida di un gruppo di giovani eroi che sono destinati a diventare la Justice Society of America.

Nella terza stagione Starman (Joel McHale) è tornato in scena e si è offerto di addestrare Courtney, mentre lei lo aiuta ad adattarsi alla sua nuova vita nella tranquilla cittadina di Blue Valley. Quando avviene un omicidio, tuttavia, il mistero porta gli eroi a scoprire un segreto che li sconvolgerà profondamente.

Johns ha dichiarato:

Stargirl ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore per molti motivi. Con tutti i cambiamenti in corso nel network, eravamo consapevoli che ci fosse la possibilità di un’ultima stagione, quindi l’abbiamo scritto pensandoci e offrendo ciò che credo sia la migliore stagione di Stargirl realizzata fino a questo punto, con una chiusura creativa completa. Il cast e la troupe sono straordinari, e mi piacerebbe ringraziarli per avermi aiutato a portare in vita questa serie. Brec ha incarnato Courtney in ogni modo possibile – con grazia, forza e umorismo – superando le mie più folli aspettative. Sono grato nei confronti di WBTV e The CW per averci dato una casa per raccontare questa storia e onorare la mia amata sorella, e sono incredibilmente grato nei confronti della stampa e dei fan che ci hanno sempre sostenuto per tre fantastiche stagioni. La maggior parte della serie non arriva a questo punto. Non potremmo essere più orgogliosi del nostro show e dalla comunità di fan che ha costruito.