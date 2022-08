La stagione 3 di Stargirl comincerà la prossima settimana negli Stati Uniti e potrebbe contenere un nuovo cameo crossover con un’altra serie tv.

Brec Bassinger, protagonista della serie, è stata recentemente ospite del The Flash Podcast e ha parlato delle possibilità di una sorta “cameo crossover” nell’universo DC:

Quindi, so solo che parlando con Geoff Johns, il nostro showrunner… non c’è stato detto niente di specifico per The Flash, ma per altre cose, si parla ancora di un piccolo cameo crossover. E in realtà stiamo lavorando sulle serie tv, quindi spero che funzioni perché, chiaramente, l’ultima volta non è successo. Ma direi di rimanere ottimista, stanno ancora spingendo per avere questo cameo.