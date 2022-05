è una delle poche serie a essere sopravvissuta alla cancellazione die tornerà quindi con una stagione 3.

Brec Bassinger, la protagonista della serie, ha anticipato che la stagione 3 ha per sottotitolo “Nemici-Amici”. I protagonisti affronteranno un misterioso omicidio. Durante gli upfront di The CW della scorsa settimana, Bassinger ha scherzato sul modo in cui la serie giocherà con l’idea di eroi e cattivi che vivono fianco a fianco.

Sai una cosa, lo dirò e basta. Ci sarà un misterioso omicidio! Il male e il bene vivranno insieme in una città e dovranno scoprire chi è l’assassino.

La fine della stagione 2 ha svelato che i Crocks – Larry “Crusher” Crock/Sportsmaster (Neil Hopkins) e Paula Brooks/Tigress (Joy Osmanski) vivranno nella casa accanto ai Whitmore-Dugan. Inoltre, la fine della seconda stagione ha visto anche Cindy Burman/Shiv (Meg DeLacy) collaborare con Courtney per sconfiggere Eclipso e sembra che l’adolescente malvagio voglia entrare a far parte della JSA.

