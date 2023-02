Fox, secondo quanto rivelato da The Hollywood Reporter, starebbe sviluppando un reboot al femminile della serie Starsky & Hutch.

Sam Sklaver (Prodigal Son) ed Elizabeth Peterson (The Resident) scriveranno il progetto e ne saranno showrunner.

Al centro della trama dovrebbero esserci Sasha Starsky e Nicole Hutchinson, impegnate a risolvere crimini a Desert Town, mentre cercano di rimanere fedeli alla propria amcizia, al loro essere fantastiche, e in qualche modo cercando di risolvere il mistero che ha portato i loro padri in prigione, 15 anni prima, per un crimine che non hanno commesso.

La serie originale è andata in onda sugli schermi americani negli anni ’70 ed era composta da 93 puntate. Gli attori David Soul e Paul Michael Glaser avevano i due ruoli principali.

Le indagini dei due personaggi sono poi state al centro di un film nel 2004, con protagonisti Ben Stiller e Owen Wilson, diretto da Todd Phillips e in grado di incassare 170 milioni di dollari ai box office.

Alcuni anni fa era stato James Gunn a provare a sviluppare un reboot della serie, senza però riuscirci.

Che ne pensate del reboot al femminile di Starsky & Hutch? Vi sembra una buona idea?

Fonte: The Hollywood Reporter