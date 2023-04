ABC ha annunciato il rinnovo della serie Station 19, spinoff di Grey’s Anatomy, che avrà però nuovi showrunner dopo l’addio di Krista Vernoff.

A occuparsi delle prossime puntate saranno qauindi Zoanne Clack e Peter Paige, già produttori esecutivi della serie ambientata nel mondo dei vigili del fuoco e nel team, per quasi due decenni, di Grey’s Anatomy.

Page ha avuto inizialmente l’incarico di regista di Station 19, venendo poi promosso a produttore esecutivo.

Clack ha dichiarato in un comunicato:

Mi sento incredibilmente onorata nell’aver avuto l’incarico di occuparmi di questo show dinamico e rilevante insieme a Peter. La diversità del cast, degli autori e della troupe, oltre al loro enorme talento e impegno nel proprio lavoro la rendono un’avventura elettrizzante da intraprendere. Siamo entusiasti delle storie che potremo raccontare usando questa piattaforma mondiale ed entrambi capiamo la responsabilità di poter condividerle mentre raggiungiamo milioni di case ogni settimana. Molte grazie a Krista e Shondaland per questa opportunità e per la fiducia riposta in noi.

Paige ha aggiunto:

Sono incredibilmente onorato nel ricevere le redini di Station 19, uno show che amo, pieno di personaggi incredibili, complessi e storie importanti e rilevanti. Poter collaborare con un talento come Zoanne in veste di showrunner rende il tutto ancora più entusiasmante, condividiamo una visione simile per lo show e abbiamo pianificato alcune incredibili svolte e sorprese per la prossima stagione. Un enorme grazie all’intero team di Shondaland e a tutte le persone di ABC per aver avuto fiducia in noi. Ed eterna gratitudine a Krista Vernoff, che mi ha portato nella famiglia di 19 e di aver dato forma a una leadership cosapevole in un modo così potente e deliberato.