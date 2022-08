La bozza di uno script della stagione 6 di Station 19 ha causato dei problemi nel team della serie a causa della presenza di numerosi insulti razzisti.

Tra le pagine dell’episodio, firmato da un autore bianco, erano infatti presenti numerosi termini offensivi, pronunciati da un personaggio razzista, nei confronti delle persone di origini latinoamericane.

Quando lo script è stato condiviso nel team di autori, la tensione è cresciuta al punto tale da dover interrompere l’incontro che si stava svolgendo virtualmente. La showrunner e produttrice Krista Vernoff ha quindi inviato un’e-mail allo staff in cui affronta il tema del razzismo sistemico e si organizzava un incontro alla presenza di Jones, un gruppo di consulenti specializzati in campo psicologico impegnati a sostenere la diversità e l’inclusione sul posto di lavoro e nelle posizioni da leadership.

L’obiettivo era infatti quello di affrontare apertamente la questione e trovare un modo per superare l’esperienza negativa.

Nella giornata di martedì si è quindi svolto il meeting che ha permesso di riprendere il lavoro degli autori, anche se per ora non si svolgeranno altri incontri virtuali in attesa di valutare in modo corretto la situazione e come superare i problemi. Le fonti di Deadline, infatti, rivelano che ci sono stati in precedenza altri problemi di tipo razziale che sono stati fatti riemergere dall’episodio in fase di sviluppo.

Un comunicato della casa di produzione Shondaland dichiara:

Come compagnia, è nel nostro DNA controllare costantemente la cultura delle nostre produzioni e compiere rapidamente dei cambiamenti se non sono all’altezza dei valori di Shondaland. Una situazione recente tra gli autori di Station 19 ci ha offerto delle opportunità per reimmaginare la struttura della leadership con lo scopo di creare un posto di lavoro più rispettoso e inclusivo.

Per ora non sono state svelate le decisioni prese, anche se sembra che verrà affiancata una persona di colore accanto a Kiley Donovan, che si occupa del team di autori.

La parte offensiva dello script, inoltre, non verrà usata, ma non è stato svelato se si produrrà l’episodio incriminato e che dovrebbe far parte della stagione 6 di Station 19.

Che ne pensate dei problemi legati agli insulti razzisti nello script di un episodio di Station 19? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline