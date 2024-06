Zoanne Clack, showrunner della serie, ha spiegato come è stato deciso il destino dei protagonisti della serie Station 19 nell’episodio finale.

Lo show con protagonisti Jaina Lee Ortiz, Jason George, Grey Damon, Barrett Doss, Jay Hayden, Okieriete Onaodowan, Danielle Savre, Boris Kodjoe, Stefania Spampinato, Carlos Miranda, Josh Randall, Merle Dandridge, e Pat Healy si è conclusa dopo sette stagioni.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Clack ha raccontato, in un’intervista rilasciata a Variety, che era stata valutata l’ipotesi di concludere la serie con la morte di qualche protagonista.

Zoanne ha però ammesso:

Non potevo semplicemente uccidere qualcuno, nel mio cuore e nella mia anima sembrava sbagliato. Non potevo far finire la storia in quel modo. Ci abbiamo pensato. L’ho proposto per un po’, ma semplicemente non potevo.