La serie Station 19 si è conclusa dopo sette anni e gli showrunner hanno ora svelato che idee avevano per la stagione 8 della storia che non verrà realizzata.

Peter Paige, in un’intervista rilasciata a Deadline, ha infatti svelato:

C’erano delle storie. Avremmo amato avere un’intera storia in cui Beckett iniziava a frequentare Ginny e come sarebbero stati coinvolti in un modo interessante nel legame tra Sullivan e Ross?

Zoanne Clack ha invece aggiunto:

C’era inoltre un arco narrativo su Carina. Ricordate quando ha afferrato le sue cose ed è scesa in campo? Parte del motivo per cui stavamo mostrando la causa era che volevamo realmente coinvolgerla maggiormente nell’attività dei vigili del fuoco. Era forse un po’ trepidante riguardante la medicina e lavorare nel settore, e volevo che fosse maggiormente in azione e avere una borsa di studio. Probabilmente nell’ottavo episodio l’avremmo mostrata sul campo e maggiormente integrata nello show. Ma quello che abbiamo avuto è stato il momento del finale della serie, che è stato grandioso, ma non esattamente nella situazione in cui avremmo portato la serie.