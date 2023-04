Stephen Amell è fermamente convinto di non aver concluso il suo viaggio nei panni di Arrow.

Questa settimana lo abbiamo rivisto in The Flash su The CW, riprendendo il suo ruolo di Oliver Queen/Spectre/Green Arrow, più di tre anni dopo che la serie di punta dell’Arrowverse ha concluso la sua corsa durata otto stagioni e 170 episodi.

“È stato davvero, davvero emozionante tornare indietro e farlo. Ma anche alla fine della seconda giornata, girando quelle scene di combattimento, mi sono detto: ‘Ok! Basta così’“, ha detto ridendo ad un’intervista di TVLine.

Tuttavia, quando il sito americano ha chiesto ad Amell se pensa di aver indossato per l’ultima volta i panni dell’arciere, l’attore ha risposto prontamente: “Non credo“. Se il personaggio dovesse tornare, tuttavia, dovrebbero cambiare alcune cose.

“Abbiamo avuto un buon periodo su The CW nell’Arrowverse“, ha osservato Amell, “ma l’idea di 22 o 23 episodi l’anno…. è un modo molto specifico di fare televisione, con le interruzioni e tutto il resto. Mi ero già stufato di interpretare Arrow in quel particolare mezzo di comunicazione“.

“E l’idea di tornare e fare qualcosa su base limitata, o fare un film,” ha detto Amell, “è assolutamente di interesse per me.“

