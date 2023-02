Il film biografico su Napoleone Bonaparte ideato da Stanley Kubrick è destinato da tempo a diventare una miniserie e Steven Spielberg ha ora confermato che lo sviluppo è ancora in corso.

Il regista, mentre si trovava a Berlino per ricevere l’Orso d’oro alla carriera, ha dichiarato che sta “montando una grande produzione”.

Spielberg ha anticipato che lo script originale ha dato vita a sette episodi destinati a HBO e Deadline ha confermato che il network è vicino a ordinarne la realizzazione.

LEGGI – Steven Spielberg vorrebbe dirigere una serie tv

Il regista ha dichiarato:

Con la collaborazione di Christina Kubrick e Jan Harlan, stiamo montando un’importante produzione per la HBO basata sullo script originale di Stanley di Napoleon. Stiamo lavorando a Napoleon come una miniserie in sette parti.

Stanley Kubrick aveva iniziato a progettare il film dopo il successo di 2001: Odissea nello spazio. Il regista aveva previsto delle riprese in Francia, Regno Unito e Romania e sperava di poter coivolgere numerose comparse, portando in scena epiche scene di battaglia con circa 40.000 soldati.

Tra le star che aveva tenuto in considerazione per l’iconico ruolo c’erano David Hemmings e Jack Nicholson, mentre per Josephine si era pensato ad Audrey Hepburn.

Steven Spielberg aveva annunciato di aver iniziato il lavoro sulla serie nel 2013 e nel 2016 si era parlato di un coinvolgimento di Cary Joji Fukunaga come regista.

Che ne pensate? Siete curiosi di vedere la miniserie su Napoleone sviluppata da Steven Spielberg?

Fonte: Deadline