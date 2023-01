Steven Spielberg dirigerebbe volentieri una serie tv in formato tradizionale, se ci fosse l’occasione.

In una recente intervista con Sean Hayes, Jason Bateman e Will Arnett nel loro podcast SmartLess, il regista ha parlato della possibilità di dirigere una serie tv in futuro.

Ho voglia di una serie in formato lungo, e un giorno dirigerò una serie tv di lunga durata. Voglio dire, se qualcuno mi avesse proposto ‘Omicidio a Easttown’, l’avrei fatto. Era una storia diretta meravigliosamente.

Trovate tutt ele notizie sull’ultimo film di Steven Spielberg, The Fabelmans, qui.

Presentato a Toronto (dove ha vinto il premio del pubblico) e poi alla Festa del Cinema di Roma, The Fabelmans è uno spaccato dell’infanzia americana del XX secolo, il toccante racconto di formazione di un giovane che scopre uno sconvolgente segreto di famiglia, la magia dei sogni e il potere salvifico del cinema.

Nel cast troviamo Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle e Judd Hirsch, con le musiche del premio Oscar John Williams, la fotografia del premio Oscar Janusz Kaminski e il montaggio dei premi Oscar Michael Kahn e Sarah Broshar.

Fonte: Screen Rant