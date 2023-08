Su Apple TV+ ha debuttato la nuova serie animata Strange Planet e il creatore Drew Pyle ha spiegato a ComicBook che considera Star Trek una fonte di ispirazione per la sua opera.

Il progetto, nato da un fumetto lanciato nel 2019, racconta la storia di una specie di alieni che vive in un mondo molto simile al nostro. Pyle ha sottolineato:

Penso sia stato il creatore di Star Trek a usare per primo la frase ‘strange planet’ mentre descriveva gli esseri umani e credo sia una delle cose che mi è sempre rimasta impressa. Viviamo su un pianeta strano. La creazione di questo show si basa sul fatto che probabilmente non siamo i soli. C’è probabilmente un altro gruppo di esseri viventi là fuori. Sono certo che abbiate visto le foto più recenti dello spazio profondo. Ci sono così tante galassie che è probabile ci siano degli esseri viventi da qualche parte, e quello per noi è solo un piccolo pezzo di cielo. La mia idea è quindi: certamente ci sono altri esseri viventi. Cosa accadrebbe se indossassero calzini e guardassero partite di calcio come facciamo noi?

Parlando dei cambiamenti effettuati nel passaggio dal fumetto alla serie, Pyle ha aggiunto:

La densità e la natura verbosa della scrittura del fumetto, ovviamente, doveva cambiare. Posso usare molta terminologia di Strange Planet nel fumetto, mentre nello show la stiamo cambiando per assicurarci che il pubblico riesca a seguire e possa vedere di cosa stiamo parlando. Ma poi, creando profondità ai personaggi, motivazioni ai personaggi e conversazioni che rivelano di più sui personaggi, ma al tempo stesso non perdendo di vista la trama… Quella è la scuola di Dan Harmon. Non capisco la televisione come fa Dan Harmon, ovviamente, quindi è stato divertente per me imparare da lui.