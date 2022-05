Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 7 del Volume 1 della stagione 4 dirivela dei dettagli importanti della storia di, il temibile villain che devono affrontare i protagonisti, e il suo interprete ha parlato delledel personaggio.

Ovviamente non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sulla storia.

Vecna, in realtà, è Henry Creel, il figlio di Victor (Robert Engludn) che ha ucciso con i suoi poteri la madre e la sorella, diventando poi oggetto degli esperimenti del Doctor Brenner (Matthew Modine), ovvero 001. Lo scienziato ha poi cercato di ricreare i suoi poteri in altri bambini, tra cui Undici, con cui Henry sembra stringere un rapporto di amicizia.

Jamie Campbell Bower ha quindi dichiarato parlando del legame tra Uno e Undici:

Penso che riconosca molto di se stesso in lei. Quella è una delle cose principali: lei, come lui, è un’outsider. Viene emarginata e rimossa dal gruppo nel laboratorio e anche nel presente. Ovviamente non lo sa, ma penso sia una parte del loro carattere. In lei vede del potenziale, che è forte come lui e ha le stesse capacità, oltre a essere più gentile rispetto agli altri.

L’attore si è immedesimato molto nel personaggio e ha rivelato che sul set era pieno di odio e ira nei confronti di tutti gli altri presenti nel laboratorio. L’interprete di Vecna ha ribadito:

C’era qualcosa di speciale e unico su di lei e quando lui le dice ‘Perché credo in te’ è perché lo fa realmente. Crede in ciò che è perché è inoltre un riflesso di lui. Non totalmente perché potenzialmente lei ha più morale e un forte senso di identità che le permette di non essere manipolata da lui, ma certamente l’80% di lei è in lui.

Jamie ha sottolineato di essere convinto che Uno proverà sempre del risentimento e voglia di vendicarsi del mondo, dimostrando che dobbiamo essere onesti con noi stessi ed essere ciò che siamo veramente:

Anche se si trovassero per un breve periodo di tempo in qualche panorama utopico, penso che alla fine sarebbe sempre spinto a voler uccidere per ricreare un mondo dove possano vivere in una realtà diversa.

Vecna sceglie così le sue vittime che hanno una paura, del senso di colpa e vergogna, come accaduto con il padre dopo il ritorno dalla guerra.

Bower non ha potuto rivelare se i suoi scopi sono cambiati dopo che Uno è diventato Vecna, sostenendo però:

Alla fine il suo obiettivo è ancora di fare giustizia nel mondo, almeno la sua versione di giustizia.

Jamie non ha potuto inoltre rivelare anticipazioni su quello che accadrà nel Volume 2, ma ha sottolineato che prova ancora dell’empatia nei confronti di Undici e al tempo stesso profonda rabbia:

La vede decisamente per chi è, ma anche dei propri piani e obiettivi.

L’attore ha quindi scherzato dicendo che gli piacerebbe entrare nella mente di Dustin:

Immagino che sia così caotica, sarebbe così divertente. E Jonathan o Argyle, sarebbe davvero divertente. Perché fumi così tanta erba? Cosa stai nascondendo?

Che ne pensate delle motivazioni di Vecna nella stagione 4 di Stranger Things? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: TVGuide