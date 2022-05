Netflix ha deciso di aggiungere unall’inizio del primo episodio didopo la tragica sparatoria avvenuta alla Robb Elementary School di Uvalde, Texas.

Negli Stati Uniti, prima del recap delle stagioni precedenti, apparirà un cartello in cui si avvisano gli spettatori che i primi minuti potrebbero risultare angoscianti per alcuni spettatori. Netflix ha inoltre integrato la descrizione del rating dichiarando che la serie contiene delle immagini disturbanti, aggiungendo inoltre che nella serie sono presenti momenti di violenza esplicita che coinvolgono dei bambini.

Il testo che è stato aggiunto dichiara.

Abbiamo girato questa stagione di Stranger Things un anno fa. Ma considerata la tragica sparatoria in una scuola in Texas, gli spettatori potrebbero considerare la scena iniziale del primo episodio sconvolgente. Siamo profondamente rattristati da questa indicibile violenza, e i nostri cuori sono rivolti a ogni famiglia che sta piangendo per la perdita di una persona amata.