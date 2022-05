Una settimana prima dell’uscita ufficiale della stagione 4 dipubblica ildei primi 8 minuti del primo episodio.

Il video, che potete vedere qui sopra è ambientato nel passato di Undici, quando era ancora nella struttura del Dottor Brenner.

Non solo, la piattaforma streaming ha confermato la divisione in volumi di questa stagione 4. Il primo volume, in arrivo il 27 maggio, sarà composto da 7 episodi, mentre il primo luglio verranno pubblicati gli ultimi due episodi all’interno del volume 2.

In una recente intervista, i fratelli Duffer hanno confermato che il finale di stagione sarà lungo oltre due ore, potete approfondire la notizia a questo indirizzo. Variety ha quindi confermato la durata delle puntate: la settima sarà lunga 1 ora e 38 minuti, l’ottava 1 ora e 25 minuti, e la nona ben 2 ore e 30 minuti.

La quarta stagione di Stranger Things debutterà su Netflix il 27 maggio con la prima parte e l’1 luglio con la seconda.

