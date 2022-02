Ladiè protagonista di un nuovo cartellone pubblicitario di Netflix che annuncia, ovviamente in stile Sottosopra, “Ogni Finale ha un inizio”. La frase è già stata utilizzata in precedenza per promuovere il ritorno sugli schermi del progetto ideato dai fratelli Duffer che non ha ancora una data prevista per l’uscita.

L’attesa dei fan sta quindi continuando ormai da tempo e, per ora, si può solo ipotizzare il contenuto degli episodi che comporranno la stagione dopo la rivelazione dei titoli. Il produttore Shawn Levy aveva spiegato che la lunga attesa non era legata solo agli ostacoli rappresentati dalla pandemia:

La quarta stagione è stata costruita per essere la più ambiziosa, cinematografica, estesa ed epica che abbiamo mai realizzato. Non di poco, di molto. La complessità della quarta stagione, ancora prima di avere quegli ostacoli, problemi e sfide della pandemia, avrebbe richiesto molto tempo perché vale davvero la pena.

